Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri Vladimir Putinlə Kasım-Jomart Tokayev arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Qazaxıstan prezidentinin Mətbuat xidməti yayıb.

Bildirilib ki, tərəflər söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin dinamik inkişafını qeyd ediblər.

Bununla yanaşı, Tokayevlə Putin iqtisadi-ticarət sahəsində əməkdaşlığa dair məsələləri müzakirə ediblər.

