6 uşaq anası özünü öldürdü - Təfərrüat

Ötən gün Göyçayda 6 uşaq anası - 1982-ci il təvəllüdlü Gülnarə Səmədova yaşadığı evin həyətində özünü asaraq intihar edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Göyçayın İnçə kəndində qeydə alınıb.

Göyçay rayonu İnçə kənd bələdiyyəsinin sədri Namiq Baxışov hadisənin ailə münaqişəsi zəminində baş verdiyini bildirib:

“Qadın İsmayıllının kəndindəndir. Hadisə ailə münəqişəsi zəminində olub Əri Gülnarənin işləməyini istəməyib. Onların altı uşağı var. Uşaqlarının böyüyü məktəbi bitib, o birilər də məktəblidirlər.

Əri deyib ki, müavinət alırsan, bəsdir, işləmə. Əri özü mal-qara otarmaqla məşğuldur. Qadın da kənd camaatı ilə qonşu kəndlərdə torpaqda işləməyə, fəhləliyə gedirmiş ki, əlavə pul qazansın. Əri bundan narazı olub, qadın isə deyib getməkdə israr edib. Bunun üstündə mübahisə ediblər, kişi çıxıb gedib, qayıdanda da görüb ki, qadın özünü asıb. Anası və qardaşı mərhumun nəşini aparıblar İsmayıllıya, öz kəndlərində dəfn ediblər".

