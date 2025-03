Bu ərazilərdə qaz olmayacaq

"Xızı şəhəri daxil olmaqla rayonun Tıxlı, Xələnc, Fındığan və Baxışlı kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

"Mozdok-Qazıməmməd" yüksəktəzyiqli magistral qaz kəmərindən ayrılan "Qaz İxrac" İdarəsinə məxsus "Xızı QPS qolu"nda baş vermiş qəza ilə bağlı 07.03.2025-ci il tarixdə saat 19:04-dən etibarən "Xızı" ölçü qovşağından qaz təchizatı dayandırılıb. Xızı şəhəri daxil olmaqla rayonunun Tıxlı, Xələnc, Fındığan və Baxışlı kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Təmir-bərpa işləri davam edir. 08.03.2025-ci il saat 10:00-dək qaz təchizatının bərpası planlaşdırılır", - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.