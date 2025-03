"Əgər onu söndürsəm, bütün cəbhə xətti onlar üçün dağılar" - Mask

Ukrayna ordusu Starlink sisteminə arxalanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Tesla” və “SpaceX”ın rəhbəri İlon Mask "X" hesabında yazıb.

"Mən Putini sözün əsl mənasında Ukrayna üzərində təkbətək fiziki döyüşə çağırdım və mənim Starlink sistemim Ukrayna ordusunun əsasını təşkil edir. Mən onu söndürsəm, onların bütün cəbhə xətti dağılar. Məni əsəbiləşdirən, Ukraynanın qaçınılmaz olaraq itirəcəyi bir vəziyyətdə illərdir düşən qırğınlardır. Həqiqətən qayğı göstərən, həqiqətən düşünən və həqiqətən başa düşən hər kəs ətçəkən maşının dayanmasını istəyir. ", - o, yazıb.

