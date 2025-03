İranın Çabahar limanında Rusiya, İran və Çin gəmilərinin dəstələrinin iştirak etdiyi “Dəniz Təhlükəsizlik Kəməri 2025” təlimləri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bir neçə gün ərzində Hind okeanının şimalında ekipajlar qaçırılmış gəmiləri azad etmək, dənizdə axtarış və xilasetmə, dənizdə və hava hədəflərində artilleriya atəşi aparmaq üçün tapşırıqlar yerinə yetirəcəklər.

