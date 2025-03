Polis sürücü və piyadalara xəbərdarlıq etdi

“Araşdırmalar göstərir ki, görünüş məsafəsinin azalması ilə yol-nəqliyyat hadisələrinin baş vermə ehtimalı artır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatında qeyd olunub.

Vurğulanıb ki, xüsusilə dumanlı hava şəraitində sürücülərin təhlükəyə qarşı reaksiya müddəti uzanır və nəticədə ani diqqətsizlik yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə səbəb ola bilər.

“Baş DYP İdarəsi sürücülərə bir daha xəbərdarlıq edir:

Yolda görünüş məsafəsi azaldıqda sürəti azaldın!

Qəfil manevrlərdən çəkinin!

İşıq cihazlarının sazlığını yoxlayın və lazım gəldikdə duman faralarından istifadə edin!

Görünüş dairəsinin məhdud olduğu yol sahələrində əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxaraq ötmə etməyin!

Piyadalar isə unutmasın ki, dumanlı havada sürücülərin onları görməsi çətinləşir. Buna görə də yola çıxarkən daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıdırlar. Unutmayın, dumanlı hava şəraitində yolda hərəkət daha çox diqqət və ehtiyat tələb edir. Təhlükəsizliyiniz üçün qaydalara riayət edin və yolda məsuliyyətli olun!”.

