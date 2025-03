Azərbaycanın bir sıra rayonlarda bələdiyyələrə məxsus müxtəlif təyinatlı torpaq sahələri aprelin 9-da hərrac yolu ilə satışa çıxarılacaq.

Milli.Az qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, ərizələr 10 mart - 7 aprel 2025-ci il tarixlərində qəbul edilir.

Tam siyahı ilə bu linkə keçid edərək tanış ola bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.