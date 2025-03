Orucu belə tutmaq təhlükəlidir

30 gün müddətində tutulan orucun dini təsiri ilə yanaşı, sağlamlıq baxımından da bir sıra fayda və zərərləri vardır. Oruc tutarkən bədən əvvəlcə enerji ehtiyacını ödəmək üçün qaraciyərdə və əzələlərdə qlükoza istehsal edir. Qlükoza istifadəsindən sonra isə növbəti enerji mənbəyiniz bədən yağı olur. Yağ yandırmaq arıqlamağa, xolesterol səviyyəsini aşağı salmağa və diabet riskini azaltmağa kömək edir. Lakin, qan şəkəri düşdükcə bədəndə zəiflik və uyuşma kimi simptomlar meydana gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Kembric Universiteti Xəstəxanasının həkimi Dr. Richard Mann deyib.

O bildirib ki, aclıq ən yüksək həddə çatdıqda, baş ağrısı, ürəkbulanma və ağız qoxusu kimi simptomlar meydana çıxır.

“Sahur və iftar vaxtları arasında su qəbulu azaldıqca, bədəndə tərləmə artır və maye itkisi yüksəlir. İftar və sahur vaxtlarında düzgün karbohidrat və bəzi yağlardan istifadə etmək enerji istehsalı üçün vacibdir. Həmçinin, balanslaşdırılmış pəhrizlə yanaşı zülal, duz və su kimi müəyyən qida maddələrinin alınması lazımdır,”

Onun sözlərinə görə, oruc zamanı bədənimiz xəstəliklərlə mübarizə kimi vacib funksiyalarını daha yaxşı yerinə yetirə bilir:

"Ramazan ayının ikinci yarısında bədən, bağırsaq, böyrəklər və dəri toxinlərdən təmizlənməyə başlayır. Yaddaş və konsentrasiya güclənir, enerji artır.

Lakin bir aydan artıq müddət ərzində oruc tutmaq tövsiyə edilmir. Uzun müddətli oruc tutma, yağların enerji mənbəyinə çevrilməsini məhdudlaşdırır. Bu, sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər".

