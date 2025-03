Xalq artisti Tünzalə Ağayevanın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bu haqda "Qonaqcanlı" verilişində bildirib ki, belində güclü ağrılar yaranıb: "Belim ağrıyır. Bu gün sürünə-sürünə də olsa verilişə gəldim. Soyuq olub, müalicə alıram. Qocalıq əlamətidir (gülür)".

