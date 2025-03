Ramazanın 11-ci gününün duası - İmsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının on birinci günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, imsak vaxtı saat 05:33-ə, iftar vaxtı isə 18:57-yə təyin olunub.

11-ci günün İmsak duası:

“Allahummə-həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-mustəğisin”.

Tərcüməsi:

“İlahi, bu gün ehsan etməyi mənə sevdir. Bu gün fisq və asilikdən məni ikrah etdir. Bu gün öz qəzəbini və cəhənnəm atəşini məndən uzaqlaşdır. Yardımına and verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan!”

İftar duası:

“Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu ya vasiəl məğfirət-iğfirli!”

Tərcüməsi:

“İlahi, Sənin üçün oruc tutdum və Sənin ruzinlə iftar edib, yalnız Sənə təvəkkül edirəm!”

Allah orucunuzu qəbul etsin!

