Suriyada böhran təhlükəsiz şəkildə aradan qaldırıldı - Əhməd Şara

Biz hamımız məzhəb ayrı-seçkiliyini və parçalanmanı qızışdırmağa çalışanlara qarşı möhkəm və güclü olmalıyıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriya prezidenti Əhməd Şara belə açıqlama verib. O bildirib ki, Suriya bütün komponentləri ilə xalqının iradəsi və ordusunun gücü sayəsində birlik içində qalacaq. Əhməd Şara Suriyada yeni administrasiyanın xaos yaratmağa çalışan devrilmiş rejimin ünsürlərinə qarşı böhranın təhlükəsiz şəkildə aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Əhməd Şara ölkədə məzhəb ayrılığına yer olmadığını vurğulayaraq birlik və həmrəylik mesajı verib. Şara Latakiyada baş verən hadisələrlə bağlı müstəqil milli təhqiqat komitəsinin yaradıldığını da açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Suriyanın bəzi ərazilərində devrilmiş lider Bəşər Əsədə sadiq olan qüvvələr polis məntəqələrinə hücumlar təşkil edib.

