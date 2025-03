Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının XXVII turunda "Qarabağ" "Kəpəz"lə bərabərə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionuda keçirilən oyunda hesab açılmayıb.

64 xalı olan "Qarabağ" turnir cədvəlində liderdir. 23 xala malik "Kəpəz" isə doqquzuncudur.

Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" ilə heç-heçəyə razılaşıb - 1:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.