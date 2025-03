Putin və Tramp bu barədə razılığa gəldi - Kreml

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığında Rusiya-Ukrayna atəşkəs prosesi ilə bağlı detallar müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Kreml Rusiya və ABŞ-nin Ukrayna razılaşması ilə bağlı ekspert qrupları yaradacağını açıqlayıb. “Rusiya və ABŞ prezidentləri Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində səyləri davam etdirmək niyyətlərini təsdiqləyiblər”, - deyə məlumatda bildirilir.

Qeyd edək ki, Ağ ev rəhbərinin müavini Den Skavino da telefon danışığı barədə açıqlama vermişdi. O bildirib ki, iki lider arasında hərtərəfli və məhsuldar telefon danışığı olub.

