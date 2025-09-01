"Fənərbaxça" ulduz futbolçunun transferini açıqladı - Osimhenə rəqib gəldi

22:15 1 Sentyabr 2025
179 İdman
Anar Türkeş
"Fənərbaxça" PSJ-nin futbolçusu Marko Asensionu transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Fənərbaxça" klubundan açıqlama verilib. Məlumata görə, ispan futbolçu ilə 3+1 illik müqavilə imzalanıb. Transferdən sonra açıqlama verən Asensio, "Burada olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Bu stadionda azarkeşlərimizin qarşısında oynamaq üçün səbirsizlənirəm. Onlar mənə dedilər ki, burada çox gözəl atmosfer var. İlk növbədə onlara göstərdikləri maraq üçün təşəkkür etmək istəyirəm” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Marko Asensio bundan əvvəl “Aston Villa” və “Real Madrid” klublarında çıxış edib.

