Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc - Arzularına çatacaq

Bəzən hər kəs keçmişə qayıdıb nəyisə dəyişmək istəyir, amma sən vaxtı geri qaytara bilmirsən. Bununla belə, bir bürc, astroloqların fikrincə, tezliklə həqiqətən sıfırdan başlamaq imkanı əldə edəcək.
Metbuat.az lent.az-a istinadən verir ki, bu, hər şeyin sehrlə dəyişdiyi Zoluşka haqqında bir nağıl deyil, ancaq bu işarə yeni perspektivlər axtarırsa, onlar çox yaxın olacaqlar. Uzun bir xəyalın gerçəkləşməsindən karyera irəliləyişlərinə qədər: düzgün yanaşma ilə çoxdan düşündüyünüz hər şeyi əldə edə bilərsiniz.
Söhbət Qız bürcündən gedir. Qız bürcü özünəməxsus bir dövr yaşayır: növbəti ay ərzində onun bürcündə iki yeni ay baş verəcək ki, bu da olduqca nadirdir. Bu, dərindən yenidən düşünməyə təkan olacaq və Qız bürcünə həyatlarını tamam başqa istiqamətə çevirməyə kömək edəcək.
Aylarla davam edən durğunluqdan sonra dəyişiklik və bolluq şansı olacaq. Bu yeni mərhələ, ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, gələcək uzun illəri əhatə edəcək. Odur ki, imicini, işini və ya fəaliyyət sahəsini dəyişməyi çoxdan düşünən Qızlar üçün indi qərar vermək vaxtıdır.
Astrologiyada yeni ay yenilənmə simvolu, bir növ sıfırlama düyməsidir. Ancaq Qız bürcündə hər şey xüsusilə güclüdür: ardıcıl iki yeni ay, üstəlik onlardan biri çevrilmə effektini gücləndirən tutulma ilə üst-üstə düşür.
Bütün işarələr təsirini hiss etsə də, bunu ən çox hiss edəcək Qız bürcüdür. Astroloqlar vurğulayır ki, hazırkı vəziyyətdən narazı olanlar üçün bu dəfə həqiqətən hər şeyi dəyişdirmək şansıdır. Qlobal dəyişikliklərə ehtiyac olmasa belə, dövrün enerjisi məkanınızı yeniləməyə, həyatınızı yaxşılaşdırmağa və özünüzü yeni hədəflər üçün güclə doldurmağa imkan verəcək.
Astroloqlar əlavə ediblər ki, Qız bürcü nəinki böyük layihələrə, həm də gündəlik həyatda xırda şeylərə diqqət yetirməlidir – məhz vərdişlər və rutin vasitəsilə keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çata bilərsiniz.
Sentyabrın 7-də baş verəcək tam Ay tutulması emosional sınaq olacaq, sizi irəliləməyə mane olan şeylərdən əl çəkməyə məcbur edəcək. Astroloqlara görə, kardinal dəyişikliklər dərhal nəzərə çarpmaya bilər. Ancaq 21 sentyabra qədər Qız bürcü bütün maneələrin aradan qalxdığını hiss edəcək və növbəti hərəkətin hara getməsi barədə aydın bir anlayış ortaya çıxacaq.