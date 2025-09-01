Arzularına çatacaq 3 bürc - Möhtəşəm sürpriz olacaq

20:04 1 Sentyabr 2025
175 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Sentyabr ayının ilk günündən etibarən bürcün üç əlaməti kosmosun xüsusi təsiri altında olacaq. Birbaşa gedən Uran təmiz hava hissi, yeni imkanlar və dəyişiklik üçün bir impuls gətirəcəkdir. Əvvəllər donmuş və ya dumanlı görünən şey qəfil şansa yol açaraq ölü nöqtədən hərəkət etməyə başlayacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu tarix dəyişikliyi alovlandıracaq və dünən bağlı görünən o qapıları açacaq qığılcım olacaq. Uğurlar həm kiçik təsadüflərdə, həm də həyatınızı yeni istiqamətə çevirə biləcək hadisələrdə özünü göstərə bilər. Birbaşa Uran bizə xatırladır: tərəqqi yalnız onu qəbul etməyə hazır olduğumuz zaman gəlir.

Oxatan

Sizin üçün, Oxatan, bu gün bir vəhy olacaq. Dünən dalana dirəndiyi yerdə, bu gün qəfildən yeni yollar yaranır. Uran sizə əsl bələdçi olacaq fikir verəcək. Sentyabrın 1-də intuisiyanızın sizi düzgün apardığını hiss edəcəksiniz və bəxt naməlumluğa addım atmağa cəsarət etdiyiniz yerdə peyda olacaq.

Kainat, deyəsən, sizi sevinclə dəyişiklikləri qəbul etməyə sövq edir. Bu gün gözlənilməz görünən şey əslində sizi əsl hədəfinizə aparır. Uranın enerjisi sizə hərəkət etmək üçün cəsarət və dəyişikliyin tam olaraq sizə lazım olan şey olduğuna inam verir.

Dolça

Sizin üçün, Dolça, irəliyə doğru hərəkət nəhayət başlayır. Donmuş kimi görünən layihələr və xəyallar birdən canlanır. Kainat sözün əsl mənasında sizə sürətlənmə bəxş edir və əvvəllər yavaşlayanlar heyrətamiz asanlıqla bir araya gəlməyə başlayır.

Sentyabrın 1-i şansın təsadüfi olmadığına əmin olmaq üçün gününüzdür. İndi sizə gələn bütün kəşflər və irəliləyişlər sizin əzmkarlığınızın və öz yolunuza sədaqətinizin nəticəsidir.

Birbaşa Uranın enerjisi cəsarətlə yeni istiqamətlərə getməyə kömək edir. Gözlənilməzləri qəbul etməklə, dünən əlçatmaz görünən yolları açırsan.

Balıqlar

Balıqlar üçün bu astroloji hadisə əsl qurtuluş olacaq. Birbaşa dönən Uran köhnə məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa imkan verəcək dəyişikliklər gətirəcək. Ümidsiz görünən şey indi yeni şəkildə həll olunur.

Sentyabrın 1-i sizə göstərəcək: heç ilişməmisiniz, əksinə, irəliləyiş ərəfəsindəsiniz. Fürsətlər heç gözləmədiyiniz yerdə görünməyə başlayacaq. Odur ki, gözlərinizi geniş açın: yenilənmə şansı hər an yarana bilər.

Bu şans təsadüfi bir hədiyyə deyil, Kainatın ritmində hərəkət etmək istəyinizin nəticəsidir. Bu gün sizə həyatın axınına etibar etməyi öyrədir. Dəyişikliklərə doğru üzmək və onlar mütləq bəhrəsini verəcəklər.

