Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir - Ekspert

Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir -
22:31 1 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Hər ilin avqust ayının sonundan sentyabr ayının əvvəlinə qədər bölgələrdən minlərlə tələbə paytaxt Bakı şəhərində təhsil almaq üçün üz tutur. Gələn tələbələrin böyük bir qismi məcburən kirayələrdə yaşayır. Bəs bu il Bakıda kirayə mənzil bazarında vəziyyət necədir?

Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, son illər paytaxt Bakı şəhərində baş verən söküntülər səbəbindən mərkəz və mərkəzə yaxın ərazilərdə yerləşən köhnə çoxmənzilli yaşayış binalarının və fərdi evlərin böyük bir hissəsinin sökülməsi, söküntü işlərinin sürətlə davam etməsi tələbələr üçün kirayə ev tapmaqda ciddi problemlər yaradır:

“Sökülən hər köhnə çoxmənzilli yaşayış binası və fərdi evlərdəki kirayəlik mənzillər də həmin ərazilər sökülən zaman artıq bazardan çıxmış olur. Bundan əlavə, əgər həmin ərazilərdə yeni binalar inşa edilirsə, həmin yeni binalardakı mənzillərin kirayə qiymətləri köhnə tikililərdəki ilə müqayisədə demək olar ki, iki dəfə baha təklif olunur. Başqa bir tərəfdən, artıq Baş plana uyğun olaraq paytaxt ərazisində yeni, böyük həcmli söküntü dalğası gözlənilir. Söküntülərin həcmi artdıqca tələbələr üçün əlçatan qiymətə olan binalardakı mənzillər də bazardan çıxacaq. Paytaxtın Baş planında 2040-cı illər üçün nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər bunu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə paytaxtın mərkəzi və mərkəzə yaxın ərazilərində tələbələrin büdcəsinə uyğun mənzil tapması daha da müşkülə çevriləcək”.

Ekspertin sözlərinə görə, tələbələr məcburən Bakıətrafı – Abşeron, Xırdalan, Masazır kimi ərazilərdə kirayə evlərə üz tutur ki, bu da onların günlərinin bir neçə saatını yollarda itirməsinə səbəb olur:

“Təbii ki, problemin köklü həlli tələbə yataqxanalarının bərpası və yenidən inşası ola bilər. Əgər köhnə tələbə yataqxanaları sökülərək onların yerində daha hündürmərtəbəli, müasir yataqxanalar inşa olunarsa, bu, tələbələrin böyük bir qisminin mənzil problemini aradan qaldıra bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Kirayə mənzil Elnur Fərzəliyev
