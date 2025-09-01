Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? - RƏSMİ

Ötən il təşkil edilən “Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi” çərçivəsində 1300-ə yaxın uşaq məktəbəqədər təhsilə cəlb edilib. Lakin cari ilin sentyabr ayı olsa da, yeni qrant proqramının elan olunması ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib.
Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hər hansı gecikmə mövcud deyil, sadəcə ötən il bağlanmış qrant müqaviləsində nəzərdə tutulmuş maliyyələşdirmə müddəti başa çatıb:
“Ötən il keçirilmiş müsabiqənin əsas məqsədi dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul oluna bilməyən uşaqların özəl müəssisələrdəki boş yerlərə yönləndirilməsi və onların təhsil haqqının müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi idi. Bu çərçivədə 24 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə qrant müqaviləsi bağlanmış və həmin müqavilələrə əsasən uşaqların təhsil haqlarının ödənilməsi 2023-cü ilin avqust ayınadək davam etdirilmişdi. 9 ay müddətində maliyyələşdirmədə hər hansı gecikmə olmayıb, sadəcə müqavilə müddəti yekunlaşıb”.
Nazirlikdən həmçinin qeyd edilib ki, proqram çərçivəsində məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan uşaqların bir qismi artıq dövlət müəssisələrinə qəbul edilib, digərləri isə məktəb yaşına çatdıqları üçün ümumi təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirirlər:
“Proqramın səmərəliliyi və yaratdığı müsbət nəticələr nəzərə alınaraq yaxın aylarda yenidən elan olunması planlaşdırılır. Övladını qrant proqramı çərçivəsində özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə yönləndirmək istəyən valideynlər proqram elan edildiyi zaman qaydalara uyğun şəkildə müraciət edə biləcəklər”.
