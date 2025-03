Yalan danışan 3 bürc - Onların vədlərinə inanmayın

Vədlər verərkən, seçimlərimizi diqqətlə qiymətləndirin, əks halda digər insanları aldatmaq və ümidsizliyə salmaq riski böyükdür.

Təəssüf ki, hamı belə şeylərlə məşğul olmur, öhdəlikləri sağa-sola paylayır, ona görə də sözünün üstündə duracağına inanmaq böyük səhvdir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən vədlərinə etibar etmək mümkün olmayan bürcləri təqdim edir.

Əkizlər

Əkizlər çox vaxt vədləri necə yerinə yetirəcəklərini düşünmədən vədlər verirlər və həyat - və ya fayda verəcəyi biri - obrazlı desək, onları divara dirədikdə, öhdəliklərini xatırlamadıqlarını iddia edərək sakitcə kənara çəkilirlər.

Balıq

Balıqlar asanlıqla vədlər verir və onları asanlıqla geri alırlar, xüsusən də başa düşsələr ki, başqasına and içdiklərini etməmək daha sərfəlidir. O zaman bütün vədlərin yerinə yetirilmədiyinə inanaraq həqiqətən narahat olmurlar, buna görə də narahat olmağa ehtiyac yoxdur.

Dolça

Dolçalar vədlərinə əməl etmirlər, çünki... kiməsə nəyəsə ümid bəslədiklərini unudurlar. Bir müddətdən sonra kimisə aldatdıqlarını və hətta utandıqlarını xatırlayırlar, amma çox keçmədi - tez onlar üçün daha maraqlı bir şeyə keçirlər.



