Almaniya regionda sülhə dəstək verməlidir - Politoloq

Almaniya Prezidenti bu gün Bakıda rəsmi səfərdədir. Onun iki gün əvvəl Ermənistana səfər etməsi və ardınca Azərbaycana gəlməsi diqqət çəkən məqamlardandır. Bundan əlavə, Bakıya səfəri ərəfəsində Almaniya Prezidentinin sosial media profilində yayımlanan bir paylaşım narazılıq doğurdu və bu, Azərbaycan tərəfindən üzr istənilməklə nəticələndi. Bütün bu hadisələrin bir-birini ardıcıl izləməsi, regiondakı siyasi proseslər fonunda müxtəlif suallar doğurur.

Politoloq İlyas Hüseynov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Almaniya son illər ərzində Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal rol almağa çalışır və burada ayrı-ayrı siyasi gedişlər müşahidə olunur:

“Bir müddət öncə Almaniya prezidenti Valter Ştaynmayer Ermənistanda səfəri kontekstində sosial şəbəkələrdə bəzi məlumatların paylaşılması Azərbaycan tərəfindən ciddi reaksiyaya səbəb oldu, hiddət və qəzəb doğurdu. İstənilən halda bu, neqativ bir hadisə kimi ikitərəfli münasibətlərinin tarixinə yazıldı. Hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik müstəvisində gedən danışıqlarda yeni geosiyasi reallıqlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə hörmət prioritet vəzifə hesab olunmalıdır və eyni zamanda Azərbaycan öz milli maraqlarını tələb edir. Almaniya nümunəsində bütün dünya bunu aydın şəkildə gördü”.

İ.Hüseynov qeyd edib ki, sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiya xətlərinin açılması, Ermənistanla sülh və dövlətlərarası münasibətlərin nizamlanmasında Almaniya Azərbaycanın maraqları müstəvisində yanaşmalıdır:

“Sülhü pozmaq, regionda gərginliyi formalaşdırmaq yönündə rəsmi Berlin hərəkət edəcəksə, bu, Almaniyanı həm regiondan uzaqlaşdıracaq, həm də onun maraqlarına zərbə vuracaq. Nəticədə Berlin regionun əsas geosiyasi oyunçusu olan Azərbaycanı itirəcəkdir. Yaxşı olardı ki, Almaniya yalnız sülhə dəstək verən yanaşmalar sərgiləsin. Əlbəttə ki, bu, cavabsız qalmayacaq”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.