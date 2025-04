Dövlət Sərhəd Xidmətinin ehtiyatda olan polkovniki Aydın Nəcəfov vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Uzun illər DSX-də xidmət etmiş A.Nəcəfovun qəfil dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Aydın Nəcəfov 2014-cü ildə Prezidentin Sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

