“Neftçi”nin uğursuzluğunun səbəbi nədir? - AÇIQLAMA

“Neftçi” uzun illər Azərbaycan futbolunun ən güclü klublarından biri olub. Amma son vaxtlar komanda uğursuz çıxışlarını davam etdirir və böhrandan çıxa bilmir.

Futbol eksperti, vaxtikən “ağ-qara”ların oyunçusu olmuş Ceyhun Sultanov Metbuat.az-a açıqlamasında klubun zəifləməsinin müxtəlif səbəblərlə əlaqəli olduğunu bildirib:

“Mən sadəcə "bu, düz deyil" deyə bilmərəm, çünki bir çox amil buna təsir edə bilər. Üzdən görünən əsas səbəb futbolçu keyfiyyətidir. Amma klubun daxili vəziyyəti haqqında dəqiq fikir bildirmək çətindir, çünki biz kənardayıq və orada nələrin baş verdiyini bilmirik. Klubun içində fərqli insanlar, münasibətlər və problemlər ola bilər. Məsələn, bəlkə komanda daxilində anlaşmazlıqlar var, kimlərsə bir-biri ilə yola getmir və bu kimi çoxsaylı nüanslar mövcuddur. Məncə, komanda yenidən qurulmalıdır. Üstəlik, gələn il 12 komandalı çempionatda legioner limiti olmayacaq. Bu səbəbdən komandanın 70%-i dəyişdirilməli, yeni futbolçular alınmalı və uzunmüddətli perspektivdə keyfiyyətli oyunçularla yeni bir komanda formalaşdırılmalıdır”.

C.Sultanov baş məşqçinin dəyişdirilməsi məsələsinə də toxunub. Onun fikrincə, bu məsələ hazırda müzakirə olunmamalıdır:

“Çünki əgər bir məşqçi gətirilirsə, ona zaman verilməlidir. Beş-altı aydan bir məşqçi dəyişdirildikdə onun işinin effektini görmək mümkün deyil. Hazırda Samir Abbasovun işi yaxşı getmir, nəticələr də ürəkaçan deyil, bunu anlamaq olar. Amma komandaya bir il də vaxt verilməlidir ki, baş məşqçi istədiyi heyəti formalaşdıra bilsin. Əgər bundan sonra da nəticələr yaxşılaşmazsa, onda dəyişikliklər barədə düşünmək olar”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

