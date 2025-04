"Hər məzarın öz qiyməti var" - İlahiyyatçı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qəbiristanlıqların salınması və idarə olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə qərarının 17-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, ölkə ərazisində olan və ya yaşayan şəxslər, habelə qaçqın statusu almış əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və kimsəsiz şəxslər üçün qəbir yerləri qəbiristanlığın müdiriyyəti tərəfindən ödənişsiz ayrılır. Amma bir çoxları bəzi bələdiyyələrin qəbir yerlərini müəyyən ödəniş qarşılığında ayırdığını, yəni satdığını iddia edir.

İlahiyyatçı Tural İrfan Metbuat.az-a açıqlamasında bu məsələyə münasibət bildirib. O deyib ki, qəbir yerlərinin alveri çoxdankı problemdir:

“Məlumdur ki, qəbir yerlərini müxtəlif işbazlar, bələdiyyələr tutub baha qiymətə satırlar. Qəbristanlıqlarda xaos və özbaşınalıq baş alıb gedir. Kim necə istəsə, elə də edir. Qəbir yerlərinin öz qiyməti var. Varlı, imkanlı adamlar yaxud bəzi məmurlar özləri üçün böyük yerlər zəbt edirlər, nəsil qəbristanlığı salırlar. Ölmək də yaşamaq qədər çətinləşib. Bunun qarşının alınmasına hələ ki, bir cəhd görünmür”.

T.İrfanın sözlərinə görə, hər qəsəbənin, hər şəhərin öz konkret qiyməti var:

“Yazılmamış qanunlara əsasən, məzarlıqda da hər yerin öz qiyməti var. Bu haqda çox danışıb çox yazmışıq, ancaq xeyri yoxdur. Çünki artıq bu sahədə böyük inhisarçılıq və biznes şəbəkəsi qurulub. Onu qanuni dəyişikliklərlə nizama salmaq isə böyük əmək və zaman tələb edir. Bu barədə qanun var, amma əməl edilmir. Yaxşı olar ki, qanun işlək hala gətirilsin”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

