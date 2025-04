Parisdə Türkiyə və Fransanın xarici işlər nazirləri Hakan Fidanla Jan-Noel Barrot arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Fransa Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Bildirilib ki, nazirlər görüş zamanı iki ölkə arasında münasibətlər, eləcə də regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Bununla yanaşı, müzakirələr zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması məsələsinə də toxunulub.

