"Fənərbaxça" - "Trabzonspor" matçının baş hakimi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehmet Türkmen "Fənərbaxça" - "Trabzonspor" matçının baş hakimi təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.