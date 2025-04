Qurban Qurbanov "Qarabağ"ı dəyişir

"Qarabağ" bu mövsüm başa çatdıqdan sonra heyətində köklü yenilik edəcək.

Metbuat.az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bir sıra futbolçularla yolların ayrılması nəzərdə tutulur.

Belə ki, onların arasında həm yerlilər, həm də legionerlər var.

Əvəzində komandaya bir neçə oyunçunun cəlb edilməsi gözlənilir. Onlar əsasən legionerlərdən ibarət olacaq.

"Qarabağ" müdafiənin mərkəzi, yarımüdafiənin sol və sağ cinahı, orta xətt və hücum xətti üçün futbolçu almağı hədəfləyib. Baş məşqçi Qurban Qurbanovun planında yeni mövsüm üçün əsas heyət üzvü olacaq ən azı beş futbolçunun alınması var.

Bizə çatan xəbərə görə, xüsusən yeni transferlər Emmanuel Addai, Aleksey Kaşuk, köhnə futbolçulardan Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynovun bu mövsüm uğursuz oyunu, Juninyonun gedişindən sonra hücumun mərkəzində yaranan ciddi boşluq baş məşqçi Qurban Qurbanovu çox məyus edib. Dayaq yarımmüdafiəçilərindən Patrik Andrade də əvvəlki formasından uzaq düşüb. Onlara əvəzləyici lazım olduğunu məşqçi heyəti qəbul edir.

Amma o, Kadinin bu qış "Qarabağ"a transferini uğurlu sayır. Yenidən Ağdam klubuna qayıdan braziliyalı meydana çıxdığı səkkiz Premyer Liqa matçında beş qol vurub, iki qolun ötürməsini verib. Onun günbəgün əvvəlki formasına qayıtması məşqçi heyətini sevindirməklə yanaşı, klubu əlavə pleymeyker almaq yükündən azad edir.

Qurban Qurbanovun heyətə əl gəzdirmə səbəbi isə komandanın bu mövsüm Avroliqada uğursuz çıxışıdır. Komanda Liqa mərhələsində 36 komanda arasında sonuncu yeri tutub. Bir çox oyunçu fiziki və psixoloji baxımdan yorulub ki, bunu Q.Qurbanov ad çəkmədən özü də mətbuat konfranslarında etiraf edib.

Onu da qeyd edək ki, bir müddətdir "Qarabağ" rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə legioner futbolçular və onların klubları ilə danışıqlara başlayıb. İlkin razılığı alınan var. Lakin klubu tərəfindən yüksək təzminat tələb edənlər də var ki, onların şərti "Qarabağ"ı razı salmır.

