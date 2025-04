Husilər ABŞ-nin Yəmən ərazisini atəşə tutmasına cavab olaraq “Harri Truman” təyyarədaşıyan gəmisinin başçılıq etdiyi Amerika təyyarədaşıyıcı qrupunu bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə üsyançıların nümayəndəsi Yəhya Sariya açıqlama verib.

