Gəncə və İmişlidə yanğın oldu

Gəncə şəhərinin Məhsəti qəsəbində ümumi sahəsi 20 m² olan dəmir konstruksiyalardan ibarət köməkçi tikilinin taxta üzlüyü və içərisindəki əşyalar yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Qobustan rayonunun Bədəlli kəndində ümumi sahəsi 100 m² olan tövlənin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 15 m² sahədə və damına yığılan 100 kiloqram ot bağlaması yanıb. Tövlənin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

İmişli şəhərində ümumi sahəsi 52 m² olan tövlənin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 21 m² sahədə yanıb. Tövlənin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

