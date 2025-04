Oğuzda çaqqal 56 yaşlı kişiyə hücum edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xalxalqışlaq kəndində baş verib.

Kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Nakam Muradov axşam saatlarında çaqqalın hücumuna məruz qalıb. Çaqqal onun ayağına xəsarət yetirib. N.Muradova Oğuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ilkin tibbi yardım göstərilib, vaksin vurulub.

