Avstraliyanın Makkuori adasının sahilində 6,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Dövlət Geologiya Bürosu məlumat verib.

Bildirilib ki,təbiət hadisəsinin episentri adadan 220 km qərbdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə olub.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.