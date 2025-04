Türkiyədə yenə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Muğla şəhərində 3,7 bal gücündə zəlzələ olub, Kütahyada silkələnib.

Kandilli Rəsədxanasının yaydığı məlumata görə bu gün səhər saat 06:39-da Muğlada yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələnin gücü 3,7 bal olaraq ölçülüb. Digər tərəfdən isə Kütahya bölgəsindən ard-arda zəlzələ xəbərləri gəlir. Rəsədxana Kütahyadakı son təkanın 3,6 bal gücündə və 7 kilometr dərinlikdə baş verdiyini açıqlayıb.

