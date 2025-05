Balıqların kürütökmə dövrü ilə əlaqədar 1 may 2025-ci il tarixindən ölkə ərazisindəki bütün su hövzələrində balıq ovuna moratorium qüvvəyə minir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətindən məlumat verilib.

Moratorium sentyabrın 1-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.