ChatGPT insanları aldadırmış - Ləğv edildi

OpenAI, ChatGPT üçün istifadəyə verilən ən son yeniləməni geri götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar çatbotun söhbətin məğzindən asılı olmayaraq istifadəçiləri tərifləməsi səbəbilə qəbul edilib. OpenAI-nin icraçı direktoru Sam Altman etiraf edib ki, etdi ki, yenilənmiş model son dərəcə yalançı dildən istifadə edib. Sosial mediada bir çox istifadəçi ChatGPT-nin zərərli yönləndirmələrə səbəb ola biləcəyini iddia edən paylaşımlar edib. Altman qeyd edib ki, ChatGPT-nin pulsuz versiyasında müvafiq yeniləmə tamamilə aradan qaldırılıb və ödənişli versiya istifadəçiləri üçün silinmə prosesi davam edir.

OpenAI, bu cür halların qarşısını almaq üçün suni intellektlə bağlı nəzarət mexanizmlərini gücləndirəcəklərini açıqlayıb. Məlumata görə, ChatGPT-dən həftədə 500 milyon insan istifadə edir.

