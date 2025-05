​“WhatsApp”da profillərlə bağlı yenilik - Foto yerinə bu görünəcək

“WhatsApp”ın istifadəyə verdiyini elan etdiyi yeni funksiyalar bütün istifadəçilər üçün əlçatan olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, android və iPhone istifadəçiləri üçün əlçatan olan yeni funksiya fərdi və qrup söhbətlərində məxfiliyi artırmağa kömək edir. Yeni söhbət funksiyası göndərilən media fayllarının avtomatik endirilməsinin qarşısını alaraq söhbətlərə əlavə təhlükəsizlik qatı əlavə edir. Yenilik, həmçinin söhbətlərin ixracını və süni intellekt xüsusiyyətlərindən istifadəni məhdudlaşdırmaqla təhlükəsiz ünsiyyət mühitini təmin edir. Başqa bir xüsusiyyət telefonun mövcud Mesajlar və Telefon proqramlarına müxtəlif alternativlər təklif edir. “WhatsApp” istifadəçiləri standart mesajlaşma və telefon proqramı kimi “WhatsApp”ı seçə bilərlər. Bu yolla istifadəçilər, “WhatsApp vasitəsilə normal telefon danışıqları edə biləcək. Android cihazlarında istifadəyə verilən digər yeni funksiya ilə profil şəklini əlavə etməyən insanlar artıq hər kəsin sahib olduğu boz arxa profil yerinə öz baş hərfləri olan rəngli rəmzləri seçə bilərlər.

Digər yenilik musiqi əlavə etməklə bağlıdır və bu funksiyaya əlavə olaraq stiker əlavə etmək imkanı təklif olunur. Həm android, həm də iPhone istifadəçiləri proqramdakı stikerləri statuslarında da paylaşa biləcəklər.

