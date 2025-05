Xalq artisti Tünzalə Ağayeva paytaxtda baş tutacaq “Dream fest” beynəlxalq musiqi festivalında iştirak edəcək.

Metbat.az xəbər verir ki, pop ulduz iyulun 24-də baş tutacaq Müslüm Maqomayev gecəsində çıxış edəcək. Sözügedən gecə bənzərsiz, əvəzolunmaz sənətkar Müslüm Maqomayevin əziz xatirəsinə, yaradıcılığına həsr olunacaq.

Qeyd edək ki, “Dream fest” iyulun 23-dən, 26-dək davam edəcək.

