Yaz allergiyasının qarşısını necə alaq?

Hazırda çiçəklərin tozlanma dövrü olduğu üçün havada allergiya yaradan tozcuqların miqdarı artıb. Bu da xüsusilə allergiyaya meyilli insanlarda burun axması, göz qaşınması və nəfəsalma çətinliyi kimi narahatlıqlara səbəb olur. Mövsümi allergiyalar bu dövrdə geniş yayılmış sağlamlıq problemlərindən birinə çevrilib.

Bəs həmin şəxslər allergiyaların qarşısını necə ala bilər?

Həkim-Allerqoloq Şahvələd Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ağacların çiçəklənmə dövründə tumurcuqlardan yayılan polenlər, yəni bitki və çiçək tozcuqlarının tərkibində allergen adlanan zülallar olur. Allergiyası olan insanlar həmin polenlərlə, yəni bu tozcuqlarla kontakta girdikdə, tənəffüs yollarında zədələnmələr və allergik xəstəliklər meydana çıxır:

“Ən çox rast gəlinən hallar həm mövsümi, həm də ilboyu davam edən allergik rinitlərdir. Bundan əlavə, bronxial asmanın kəskinləşməsi, dəridə zədələnmələrlə müşayiət olunan allergik reaksiyalar, yəni tibbi dildə allerqodermatozlar da tez-tez müşahidə olunur. Uşaqlarda atopik dermatit, böyüklərdə isə allergik övrə kimi hallar geniş yayılıb. Belə hallarda həm uşaqlar, həm də böyüklər allergiya testlərindən keçirilir. Müxtəlif qidalara və tənəffüs faktorlarına qarşı həssaslığın dərəcəsini müəyyən etmək üçün xəstələrə allergik testlər tətbiq olunur. Müayinələrdən sonra xəstələrə antiallergik müalicə və immunoterapiya kursları təyin olunur. Bir neçə kursdan sonra (bir, iki və ya üç kurs) bu xəstələrin vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə stabilləşir”.

Həkim məsləhət görüb ki, belə xəstələr, xüsusilə ağır xəstələr əgər həyət evində yaşayır və ətraflarında gül-çiçək tozcuqları çoxdursa, mütləq qoruyucu maskalardan istifadə etməlidirlər.

“Yüngül və orta dərəcəli hallarda isə həmin şəxslərin mümkün qədər polenlərlə, yəni çiçək və bitki tozcuqları ilə çox kontakta girməmələri məsləhət görülür”, - deyə o əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

