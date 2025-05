"Turan Tovuz"a qalib gələn "Zirə" gümüş medalı təmin etdi - Premyer Liqa

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının XXXIII turuna bu gün start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Zirə" açılış oyununda "Turan Tovuz"a qalib gəlməklə (1:0) gümüş medalları təmin edib.

Hesabı 48-ci dəqiqədə Salifu Suma açıb. 59-cu dəqiqədə Qismət Alıyev birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulsa da, "Zirə" qələbə hesabını sonadək qoruyub.

Avrokuboklara vəsiqəni əvvəlki turlarda təmin edən Rəşad Sadıqovun komandası xallarının sayını 67-yə çatdırıb.

Tovuz təmsilçisi 49 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, XXXII tura mayın 4-də yekun vurulacaq.

