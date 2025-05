Türkiyənin İstanbul şəhərində güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, zəlzələ 4 bal gücündə olub və şəhərdə sakinlər tərəfindən hiss edilib.

Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə məlumat yoxdur.

