Mourinyo ulduz futbolçunun transferini istədi

"Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyo "Napoli"nin kamerunlu futbolçusu Frank Anguissanın transferi üçün təlimat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mourinyo mövsüm yekunlaşmadan yeni mövsümün heyətini qurmağa başlayıb. “Tuttomercato”da dərc edilən xəbərə görə, Mourinyo yarımüdafiədə daha intensiv olan futbolçu istəyir. İddialara görə, Mourinyo "Fənərbaxça" rəhbərliyindən "Napoli"nin futbolçusunun transfer edilməsini tələb edib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" lider “Qalatasaray”dan 8 xal geri qalır. Mövsümün sonunda bir sıra futbolçuların "Fənərbaxça"dan göndəriləcəyi əvəzində yeni ulduz oyunçular transfer ediləcəyi irəli sürülür. Klub, PSJ-dən icarə əsasında heyətə cəlb etdiyi Milan Skrinyarın transferi üçün danışıqlar aparır. Həmçinin, "Fənərbaxça"nın "Lyon"un qapıçısı Lukas Perri üçün hərəkətə keçdiyi iddia edilir. Məlumata görə, "Fənərbaxça" mövsümün sonunda "Bavariya"dan ayrılacaq Mülleri də transfer etmək istəyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.