Meksikanın Çiapas ştatında 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Mebuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

