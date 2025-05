Əməkdar artist Rəşad İlyasov həkim həyat yoldaşı Gülnarə İlyasova ilə birlikdə "Axşam.az" obyektivinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük "Bakı marafonu"na birlikdə qatılıb.

Qeyd edək ki, Rəşad və Gülnarə cütlüyünün iki övladı var.

