Temudan necə pul qazanmaq olar?

Son illərdə onlayn alış-veriş platformaları təkcə alıcılar üçün deyil, həm də əlavə gəlir əldə etmək istəyən istifadəçilər üçün yeni imkanlar təqdim edir. Bu istiqamətdə diqqət çəkən platformalardan biri də "Temu"dur. Platforma həm ortaq marketinq (affiliate marketing), həm də birbaşa satış imkanları ilə fərqlənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Temu istifadəçilərə unikal referal (istinad) linkləri təqdim edir. Bu linklər vasitəsilə sosial media platformalarında – TikTok, YouTube, Instagram və ya şəxsi bloqlarda paylaşılan hər satışdan istifadəçilər 5%-dən 20%-ə qədər komissiya qazana bilirlər. Beləliklə, platformada qeydiyyatdan keçən şəxslər məhsul tanıtımı edərək əlavə gəlir əldə edə bilirlər.

Bundan əlavə, zaman-zaman Temu platformasında keçirilən müxtəlif oyunlar və "Spin to Win" tərzi kampaniyalar vasitəsilə istifadəçilərin pul və ya hədiyyə qazanması da mümkündür. Hərçənd bu metodla böyük qazanc əldə etmək nadir haldır, lakin kiçik, passiv gəlir mənbəyi kimi dəyərləndirilə bilər.

Digər məşhur üsul isə pərakəndə arbitraj adlanır. Bu metodda istifadəçilər "Temu" dan ucuz qiymətə məhsullar alaraq, onları "Amazon", "eBay", "Etsy" kimi digər onlayn satış platformalarında daha baha qiymətə satışa çıxarırlar. Bu, xüsusilə sahibkarlıqla maraqlanan şəxslər üçün effektiv gəlir mənbəyi hesab olunur.

Temu bu yolla istifadəçilərə həm məhsul əldə etmək, həm də onlayn qazanc imkanı yaratmaqla müasir rəqəmsal iqtisadiyyatın önəmli iştirakçılarından birinə çevrilib.

