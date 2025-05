İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

Azərbaycan Ali Məhkəməsinə sədr müavini və məhkəmə kollegiyalarına sədr, apellyasiya məhkəmələrinin məhkəmə kollegiyalarına sədr və bəzi birinci instansiya məhkəmələrinə sədrlər təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Azərbaycan Ali Məhkəməsi üzrə:

- Çingiz İsgəndər oğlu Əsgərov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin müavini;

- Hafiz Qənbər oğlu Nəsibov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri;

- Xəqani Səyyad oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri;

- Kəmalə Nəbi qızı Abiyeva Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri;

- Sənan Firudin oğlu Hacıyev Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının sədri;

apellyasiya məhkəmələri üzrə:

- Elmar Eldar oğlu Rəhimov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri;

- Rəşad Ziyaviddin oğlu Mamedov Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri;

- Şamil Qəhrəman oğlu Rzaquliyev Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri;

- Hökümə Çingiz qızı Babayeva Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri;

- Rövşən Rafiq oğlu Rəfiyev Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati Kollegiyasının sədri;

- Elçin Şirin oğlu Hüseynov Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri;

- Tale Suliddin oğlu Kərimov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri;

inzibati məhkəmələr üzrə:

- Araz Firidun oğlu Hüseynov Bakı İnzibati Məhkəməsinin sədri;

- Zəfər Arif oğlu Quliyev Gəncə İnzibati Məhkəməsinin sədri;

- İmran Ramazan oğlu Burcayev Sumqayıt İnzibati Məhkəməsinin sədri;

- Fehruz Novruz oğlu Abbasov Şirvan İnzibati Məhkəməsinin sədri;

kommersiya məhkəmələri üzrə:

- İlham Bayram oğlu Əhmədov Bakı Kommersiya Məhkəməsinin sədri;

- Rəşad Seylan oğlu Məmmədov Gəncə Kommersiya Məhkəməsinin sədri;

- Mübariz Rahil oğlu Hüseynov Şəki Kommersiya Məhkəməsinin sədri;

- Namidar Əlöysət oğlu Misirzadə Şirvan Kommersiya Məhkəməsinin sədri;

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

- Nemət Əlimusa oğlu Musayev Qazax Rayon Məhkəməsinin sədri;

- Rəşad Rafiq oğlu Mustafayev Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin sədri təyin edilib.

Qeyd edək ki, Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

