Mayın 3-də Oğuz rayonunda “Toyota” markalı avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində iki gənc ölüb.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı 2000-ci il təvəllüdlü Urfan Məcidov hadisə yerində həyatını itirib.

1996-cı il təvəllüdlü Kənan Əzizov isə mayın 5-də müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

