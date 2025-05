Finlandiya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F/A-18 Hornet qırıcısı Laplandiyada hava limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya KİV məlumat yayıb.

