Aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü paylaşım edib.

Tolik qızına Milana adını qoyub.

Fotolardan bəlli olur ki, apraıcı şəhər restoranlarından birində övladının 40 mərasimi münasibətiylə məclis təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.