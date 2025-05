“Kanal D”nin məşhur serialı "Eşref Rüya"da ayrılıq yaşanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekran işinə "Nusret ağa" obrazını canlandıran Hüseyn Soysalan vida edəcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Demet Özdemirlə Çağatay Ulusoy paylaşır.

