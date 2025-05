Şri-Lankada avtobus uçurumdan aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 21 nəfər ölüb, 14 sərnişin yaralanıb.

Qəza Kotmale bölgəsi yaxınlığında baş verib.

Bildirilib ki, sərnişin avtobusunda təxminən 50 nəfər var idi.

