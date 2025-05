3 bürc bu il evlənə bilməyəcək - Düzgün seçim edə bilmirlər

2025-ci ildə bəzi bürclər üçün münasibətlərdə dəyişikliklər və evliliklə bağlı çətinliklər gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dolça, Əkizlər və Oxatan bürcləri bu il azadlıq, şəxsi inkişaf və fərdi məqsədlərə daha çox önəm verə bilərlər, bu da onların evlilikdən uzaqlaşmasına səbəb ola bilər.

Dolça (20 Yanvar – 18 Fevral)

Uranın təsiri ilə Dolçaların fərdilik və azadlıq istəyi artır. Bağlanmağı sevməyən bu bürc, evlənmək əvəzinə müstəqil qalmağı və diqqətini karyerasına və ya sosial məqsədlərinə yönəltməyi seçə bilər.

Əkizlər (21 May – 20 İyun)

Əkizlər 2025-ci ildə münasibətlərində çaşqınlıq və aydınlıq olmaması ilə qarşılaşa bilərlər. Zehni harmoniyanı emosional dərinlikdən üstün tutan bu bürc, "Görəsən, doğru insandırmı?" sualı ilə evliliyi təxirə salmaq istəyə bilər. Düzgün seçim edə bilməkdən qorxurlar.

Oxatan (22 Noyabr – 21 Dekabr)

Oxatanlar 2025-ci ildə Yupiterin təsiri ilə macəra, səyahət və şəxsi inkişaf ön plandadır. Azad ruhlu olan bu bürc, evliliyi bir məhdudiyyət kimi görərək, yeni yerlər görmək və fərdi səfərlərə çıxmaq istəyini artıra bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.