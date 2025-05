Sıla Yunanıstandan 35 milyonluq ev aldı

Müğənni Sıla Yunanıstandan özünə ev alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sözügedən mənzilə 35 milyon lirə (təxminən 1 milyon 536 min AZN) pul ödəyib.

120 kvadratmetr olan ev paytaxt Afinanın mərkəzində yerləşir.

Sıla konsertlərindən vaxt tapdıqca Afinaya istirahətə gedir. O ötən il sevgilisi İlker Kaleli ilə Salonikidə istirahət edib.

Yayılan məlumatlara görə, Sıla Yunanıstandakı evi həm də qızıl viza əldə etmək üçün alıb.

Ondan əvvəl Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Erol Evgin və Linet kimi məşhurlar da oradan 250-800 000 avro (477 min AZN - 1 milyon 526 min AZN) aralığında ev alıblar.

